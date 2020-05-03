Умер сценарист фильмов ужасов про куклу Чаки

Лос-Анджелес, 3 мая. Один из сценаристов оригинального фильма ужасов «Детские игры» о кукле Чаки и режиссер продолжения «Детские игры-2» Джон Лафия покончил с собой в возрасте 63 лет, сообщает Variety.

«Мы ошеломлены известием о кончине нашего друга Джона Лафии. Он с самого начала был важнейшим элементом семьи «Чаки», — говорит его коллега Дон Манчини.

Лафия выступал в роли сценариста первой части «Детских игра» вместе с Манчини и Томом Холландом. Затем он срежиссировал продолжение фильма ужасов.

Именно Джон Лафия придумал узнаваемый образ куклы Чаки, включая ее имя и фразу «Привет, я Чаки! Поиграем?».

Помимо известного фильма ужасов, Лафия работал над такими фильмами, как «Голубая игуана», «Лучший друг человека», «Крысы» и многих других. В прошлом году он выпустил музыкальный альбом «Джон Лафия 1980-1985».

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