Психотерапевт рассказала, как выявить и победить «карантинную депрессию»

Москва, 3 мая. У многих людей в условиях продолжительной самоизоляции может развиться клиническая депрессия. Врач-психотерапевт Айна Громова рассказала о признаках этого состояния.

По ее словам, первое на что стоит обратить внимание — повышенная раздражительность. Она говорит, что специалисты называют данный симптом гиперестезией или повышенной чувствительностью нервной системы.

«Если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение, как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии», — отмечает Громова.

Она говорит, что если вы раньше постоянно улыбались и строили планы, а сейчас ничего не хотите, то это тоже должно насторожить. При депрессии у пациентов наблюдается отсутствие аппетита. По словам специалиста, в таких случаях для людей «мясо и трава на один вкус».

«Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор», — подчеркивает Айна Громова.

Психотерапевт отмечает, что методика борьбы с «карантинной депрессией» проста. Для этого необходимо выделять себе время для личного пространства без задач и взаимодействий с семьей.

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