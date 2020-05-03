Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж и получил ожоги

Луганск, 3 мая. Пьяный пожилой боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения операции объединенных сил поджег по неосторожности блиндаж и получил ожоги средней степени тяжести. Об этом со ссылкой на источники сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

«По данным наших источников, в ночь с 30 апреля на 1 мая военнослужащий первого механизированного батальона 93-й бригады ВСУ старший солдат Николенко в результате несоблюдения техники безопасности стал виновником пожара в блиндаже на окраине населенного пункта Новотошковское. В результате пожара Николенко получил ожоги средней степени тяжести», — заявил Осадчий.

По его словам, во время оказания медицинской помощи было выявлено, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Также в ходе разбирательства установлено, что военнослужащий находился в блиндаже один, поэтому больше никто не пострадал.

По словам сослуживцев, военнослужащий регулярно заступал на передовые позиции в состоянии опьянения, но в связи с почтенным возрастом солдата (53 года), командир взвода на данные факты закрывал глаза, отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

В этой же бригаде ВСУ в районе населенного пункта Крымское нетрезвый военнослужащий 1969 года рождения во время чистки оружия «не заметил патрона в патроннике», в результате мужчина получил огнестрельное ранение. В военном госпитале населенного пункта Северодонецк в крови военнослужащего было установлено высокое содержание алкоголя.

«В связи с небоевыми потерями, вызванными регулярными случаями употребления спиртных напитков военнослужащими бригады, в зону ответственности соединения прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группировки «Север» для проведения разбирательства в отношении командира бригады (полковника Дмитрия) Брыжинского», — отметил Осадчий.

По данным Народной милиции республики, в 93 бригаде ВСУ в зоне ООС возраст более трети контрактников превышает 40 лет, 5% военнослужащих старше 50 лет, как правило,они «склонные к алкоголизму».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Донбассе находящийся под действием наркотических веществ украинский военный расстрелял двух сослуживцев. Инцидент произошел в районе расположения 58-й бригады украинских ВСУ у населенного пункта Зайцево.