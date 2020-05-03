Башаров впервые за 30 лет увидел биологического отца

Москва, 3 мая. Актер Марат Башаров впервые за 30 лет встретился с биологическим отцом.

Будущий актер воспитывался Раузой и Вафой, но о том, что Вафа не его родной отец, он узнал лишь в 6 классе. Юный Марат нашел документы, в котором у него стояли другие фамилия и отчество.

Его мать не стала утаивать секреты и рассказала, что его биологический отец — Алимжан Билялетдинов.

«Когда я была молодой, то влюбилась, и в меня влюбился один человек, потом родился ты, но этот человек ушел», — рассказала Рауза.

Через 5 лет Рауза и Алимжан встретились, и мужчина был крайне удивлен, когда увидел Марата. Однако мать ребенка строго-настрого запретила видеться с мальчиком и контактировать с ним. Будущему актеру осознанно встретиться с биологическим отцом удалось лишь когда ему исполнилось 18. Его мать неожиданно сказала, что к ним в гости придет человек, а сама в этот момент ушла.

«Конечно, сердце екнуло, я не знал, как себя вести. У меня есть папа, он на работе, а тут пришел еще папа. Я от неловкости говорю: «Давай выпьем?» Его приход был как в тумане, все в пелене такой. Он сказал: «Прости меня, сынок». А я ответил: «Я на тебя не обижен», — вспоминает Марат Башаров.

Мужчина признался, что периодически звонил Башарову на мобильный, но тот никогда не брал трубку, а других возможностей связаться с ним не было.

«Я буду с ним общаться, но не «взасос» и не каждый день. Когда будет звонить, я всегда подойду, да и сам наберу раз в неделю», — заявил 45-летний артист.

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