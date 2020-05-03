Певица Караулова удивила подписчиков волосатыми ногами

Москва, 3 мая. Подопечная музыкального продюсера Яны Рудковской, российская певица Юлианна Караулова удивила подписчиков роликом с волосатыми ногами. Видео исполнительница разместила на своей странице в Instagram.

Звезды на карантине развлекаются по-разному. Кто-то осваивает азы кулинарии, другие проводят прямые эфиры и онлайн-выступления, а кто-то снимает забавные видеоролики. Примеру своего продюсера решила последовать и известная исполнительница Юлианна Караулова.

На кадрах одного из видео певица показала, как танцует на кровати, демонстрируя небритые ноги. На записи видно, что ноги принадлежат не самой Карауловой, а возлюбленному певицы. Тем не менее, публикация разделила поклонников на два лагеря. Некоторые фанаты раскритиковали видео.

«Лучше бы книги читала или пела, а не голые ноги мужские выставляла, никакой эстетики!», «Не надо так пугать!», «Юлианна, срочно брейте ноги, выглядит очень несексуально», — цитирует комментаторов портал «7 дней».

Другие поклонники пришли в восторг от ролика, попросив исполнительницу снимать для соцсетей больше!

Ранее певица Нюша поделилась с поклонниками фото в полупрозрачном мини-платье. Она решила узнать у фанатов, насколько хорошо они помнят ее сценические образы и спросила, где представала в этом наряде. Поклонники не только безошибочно узнали платье, но и завалили певицу комплиментами.

Снимок звезда опубликовала в личном Instagram-аккаунте. В провокационном платье она сфотографировалась в гардеробной во время самоизоляции. Белый полупрозрачный и облегающий наряд выгодно оттенил загорелую кожу артистки и подчеркнул достоинства ее фигуры.