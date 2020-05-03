Украинские силовики неделю держали в «яме» сослуживца под видом пленного ополченца

Донецк, 3 мая. Задержанного бойцами ВСУ неустановленного гражданина неделю продержали в «яме», выжидая удобного момента, чтобы представить его командованию как пленного ополченца, сообщает официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань.

Он отмечает, что на позициях 57-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Невельский в процессе употребления алкогольных напитков произошел конфликт. По его словам, солдат Зевко, устав терпеть унижения со стороны вышестоящего солдата Мухина, кинул в костер гранату от автоматического гранатомета. В результате взрыва, Мухин получил осколочные ранения.

Прибывшее на место инцидента внутреннее структурное подразделение вскрыло факт содержания украинскими силовиками в выкопанной в земле яме гражданского лица.

«В ходе разбирательства установлено, что указанный гражданин был задержан боевиками близи позиций в ночь на 25 апреля. При себе у задержанного отсутствовали документы, удостоверяющие личность, и он отказывался сообщать информацию о себе», — сообщает Астрахань.

По его данным, гражданский удерживался в плену ВСУшников по распоряжению командира бригады, который хотел выдать задержанного за бойца ДНР, чтобы вернуть доверие вышестоящего командования.

«В ходе следственных мероприятий представителями ВСП была установлена личность задержанного, им оказался военнослужащий 54-й бригады ВСУ солдат Жога, сбежавший из изолятора, где он содержался с другими боевиками с подозрением на коронавирус», — резюмировал представитель оперативного командования ДНР.

Ранее сообщалось, что 1 мая украинские силовики обстреляли поселок Донецкий в ЛНР. Огонь был открыт из БМП-2. В результате обстрела пострадала женщина 1951 года рождения, у нее зафиксировано ранение правового предплечья.