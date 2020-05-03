Продюсер фильма «Шугалей» объяснил, почему картину должны посмотреть американцы

Москва, 3 мая. Продюсер кинокомпании «Трииксмедиа» Сергей Щеглов раскрыл секреты первой в мире художественной документалистики и объяснил, почему картину «Шугалей» должны посмотреть американцы.

Щеглов взялся за этот проект, так как неравнодушен к судьбе противоправно удерживаемых в ливийской тюрьме россиян. К началу съемок он знал, что социологи отправились в Ливию проводить там исследование, их пребывание на территории страны было законно и согласовано с местными властями.

Говоря о том, как менялось мнение о ситуации с социологами во время сьемок, Щеглов отметил, что стал лучше понимать внутреннее устройство Ливии. В стране после свержения Каддафи перестала существовать способная принимать решения и вести за собой людей власть.

Сам продюсер характеризует фильм как «художественную документалистику». По его словам, съемочной группе удалось удержать баланс между художественностью и реальными фактами.

«То, что мы сделали за такие сроки – это хорошее, крепкое, точное произведение с минимальным художественным отклонением от фактов, которые нам известны», – подчеркнул Щеглов.

По его мнению, в наши дни значимость такого кино заключается в том, что обыкновенные люди не представляют, что происходит в таких странах, как Ливия, в которых царит беззаконие, нарушаются базовые человеческие права, нет ни Конституции, ни демократии, только насилие над личностью, над человеком.

В настоящее время на ливийское правительство работают бандиты и террористы, которым нужно прикрывать свои бесчинства. По словам Щеглова, создатели фильма хотели чтобы «Шугалей» открыл людям глаза на происходящее. Продюсер считает, что фильм будет особенно интересна американским зрителям, так как порой они не видят ничего, кроме своих проблем.

«Он будет интересен всем странам – и арабским, и восточным, и европейским. И я даже считаю, что на американском континенте будет обязательно полезно фильм посмотреть. Потому что они кроме себя никого не видят, они даже не знают, что есть силы, способные представлять угрозу американскому континенту в том числе», — заявил Щеглов.

Фильм снимался в сжатые сроки и, по мнению продюсера, самым сложным оказалось то, что съемочный процесс происходил во время вспышки коронавируса. Кроме того, столкнуться с трудностями пришлось во время съемок в Тунисе. В стране было нелегко выстраивать отношения с арабской съемочной группой. В российском кинематографе не было такого, чтобы от начала съемок до премьеры прошло 48 дней, 12 из которых – карантинные, считает Щеглов.

Делясь впечатлениями от съемок, продюсер отметил, что съемочную группу подстегивала работа ради спасения человека. Они работали по 14 часов в сутки все 48 дней, и безразличия не проявил ни один человек.

В заключение он отметил, что в ближайшем будущем по итогам некоторых события нужно будет обязательно снять продолжение. Неважно, будет финал положительным или отрицательным, он должен быть у всякого фильма.

Фильм «Шугалей» показывает историю российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Они были арестованы по подозрению во вмешательстве в парламентские и президентские выборы в Ливии, сообщает «Газета.ру». Российская сторона отрицает обвинения.