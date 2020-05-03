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Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

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Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

Москва, 3 мая. В возрасте 85 лет ушел из жизни заслуженный тренер Советского Союза по легкой атлетике Геннадий Солодов, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Солодов был участником Олимпийских игр 1960 и 1964 годов​​​, а также мастером спорта международного класса.

Всероссийская федерация легкой атлетики выразила соболезнования родным и близким заслуженного тренера.

«Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики», — отмечают в федерации.

Ранее сообщалось, что личный пилот президента России Владимира Путина Григорий Белодед скончался в Москве на 74-м году жизни.

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Источник: ВФЛА
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