Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по легкой атлетике Геннадий Солодов

Москва, 3 мая. В возрасте 85 лет ушел из жизни заслуженный тренер Советского Союза по легкой атлетике Геннадий Солодов, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Солодов был участником Олимпийских игр 1960 и 1964 годов​​​, а также мастером спорта международного класса.

Всероссийская федерация легкой атлетики выразила соболезнования родным и близким заслуженного тренера.

«Его преждевременный уход — невосполнимая потеря для отечественной легкой атлетики», — отмечают в федерации.

Ранее сообщалось, что личный пилот президента России Владимира Путина Григорий Белодед скончался в Москве на 74-м году жизни.