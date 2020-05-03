Стас Михайлов вместе с женой сняли на видео свои танцы под песню Киркорова

Москва, 3 мая. Известный российский певец Стас Михайлов вместе с супругой Инной записали видеопоздравление звезде российской эстрады Филиппу Киркорову. Соответствующий пост они опубликовали в социальной сети Instagram.

На записи Михайлов и его жена танцуют под композицию Ирины Билык «Снег», которую исполняет и Киркоров.

«С днюхой тебя, дорогой человек!», — подписал Михайлов.

Большинству подписчиков танец понравился. Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса Филипп Киркоров потерял около 50 миллионов рублей.

Накануне исполнитель отметил свой 51-й День рожденья. Киркоров получил поздравления от многих своих коллег. Директор артиста заявил, что сейчас решается вопрос о выборе новых дат перенесенных концертов.

«Сегодня день рождения человека, который всегда готов! Всегда готов петь, готов прийти на помощь, готов поехать на гастроли и, как выяснилось, еще три года назад был готов к пандемии! С днем рождения, Филипп!», — написал шоумен Максим Галкин. Его слова цитирует «Газета.ru».

RT сообщала, что сын Киркорова покинул футбольную академию каталонской «Барселоны» и отправился в ЦСКА. Мартин родился в 2012 году. В семь лет он поступил в футбольную академию испанского гранда.

Также певица Алена Апина заявила, что многие исполнители испытывают финансовые трудности из-за пандемии COVID-19. Свой пост 55-летня исполнительница сопроводила довольно откровенным снимком в короткой блузке и колготках. По мнению Апиной, в публикации таких фотографий нет ничего плохого. Она добавила, что предвосхищает критику со стороны недоброжелателей.