Академик РАН рассказал, как не подхватить коронавирус через воду и продукты

Москва, 3 мая. Академик РАН Феликс Ершов рассказал, как уберечься от инфицирования коронавирусом через воду и продукты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключала возможности заражения коронавирусом через еду и воду. Эту версию подтверждает глава отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но и через кишечник. К классическим кишечным инфекциям относится дизентерия, холера. Для гепатита А регистрировали «водяные» вспышки распространения. Это все — фекально-оральный путь заражения», — отмечает Ершов.

По его словам, сложно сказать, насколько в процентном отношении он значимый, однако опасность он все равно представляет.

Он напоминает, что температурная обработка убивает вирусы. Поэтому воду необходимо кипятить и не пить из сомнительных источников, приводит его слова НСН. Также он подчеркивает, что важно тщательно мыть руки после туалета.

«Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — подчеркивает специалист.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.