Трампа обрадовало возвращение Ким Чен Ына в «добром здравии»

Вашингтон, 3 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что рад снова видеть в добром здравии верховного руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, который не появлялся на публике почти 3 недели, что вызвало волну слухов о его проблемах со здоровьем.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся и находится в добром здравии», — написал американский президент в Twitter.

Он сопроводил свой твит новостью о том, как Ким Чен Ын поучаствовал в открытии нового предприятия в КНДР.

Напомним, что 1 мая северокорейские СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении главы государства на публике. Несмотря на распространяемые сообщения о его тяжелой болезни, на снимках с открытия завода в Сунчхоне Ким Чен Ын выглядит здоровым и в хорошем расположении духа. Он много беседовал, улыбался и жестикулировал.

Ранее Дональд Трамп говорил, что не может ничего точно сказать о состоянии здоровья главы Северной Кореи. Тогда пожелал ему всего наилучшего.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков также заявлял, что Россия не располагает официальными данными о состоянии здоровья лидера КНДР.

RT недавно поделилось кадрами северокорейских СМИ, на которых изображен Ким Чен Ын во время церемонии открытия завода удобрений в Сунчхоне 1 мая.