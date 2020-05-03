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Военный ДНР погиб под минометным огнем ВСУ

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Военный ДНР погиб под минометным огнем ВСУ

Донецк, 3 мая. Военный Донецкой народной республики погиб в поселке Ясное под Докучаевском в результате минометного обстрела со стороны украинских вооруженных сил. Об этом соощило Управление Народной милиции (УНМ) Республики.

«Получил ранения, несовместимые с жизнью, защитник нашей Республики, находившийся в это время на боевом посту», — указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что военные ВСУ обстреляли из минометов стандарта НАТО район поселка Ясное в окрестностях Докучаевска.

Также глава МИД России Сергей Лавров призвал киевские власти, власти ДНР и ЛНР принять новые меры для примирения. Глава российского внешнеполитического ведомства констатировал несоблюдение сторонами конфликта условий перемирие.

«В Париже была заявлена приверженность наших лидеров полной реализации режима прекращения огня. Пока, к сожалению, добиться ощутимых результатов и здесь не удается», — цитирует Лаврова RT

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