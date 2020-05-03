Львовский журналист Дроздов рассказал, как обманывает не говорящих на «мове» россиян

Львов, 3 мая. Русскоязычные гости Львова, которые не разговаривают на «мове», должны развернуться и уехать на вокзал, заявил украинский журналист Остап Дроздов.

Он недоволен тем фактом, что, гуляя по городу он слышит русский язык чаще, «чем во времена его мамы, когда она училась в пединституте». Также он раздражен тем фактом, что львовские официанты обслуживают русскоязычных клиентов «по-ихнему». Журналист говорит, что у него есть правило: подсказывать неверную дорогу, если к нему обращаются на русском языке.

«Один хотел пройти с Коперника на площадь Рынок, там 100 метров идти. Я его посадил на трамвай и, знаете, куда отправил? На вокзал», — говорит журналист.

Он подчеркнул, что проследил за тем, чтобы тот сел на трамвай и «даже пожелал ему счастливой дороги». При этом украинский пропагандист называет туриста «чмом болотным».

«Не умеешь общаться на украинском языке в самом украинском городе на планете – пинзлюй на вокзал, такая моя логика», — гордится своим поступком Остап Дроздов.

Ранее RT сообщало, что МИД Украины анонсировал запуск кампании по корректировке статей в «Википедии». Цель украинских пропагандистов — наполнение интернет-ресурса статьями на украинском языке и освещение темы «российской агрессии».