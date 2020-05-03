Психолог рассказала, как самоизолирующимся семейным парам избежать развода

Москва, 3 мая. Психолог Анастасия Вертинская поделилась рекомендациями, направленными на сохранение брака в условиях коронавируса.

Первым делом специалист советует разойтись по разным комнатам. Далее нужно вспомнить, за что вы когда-то полюбили своего избранника или избранницу. Следующий шаг: подумать и написать, что именно обижает в поведении партнера.

На четвертом этапе нужно вспомнить, какие чувства вы испытывали в начале отношений. Шаг пятый: сравните, действительно ли то, что вы испытываете, принадлежит вашему партнеру.

«Может быть это какие-то ситуации, связанные внутри с вами, а не с вашим партнером. Может быть эти чувства принадлежат именно вам. Это самое главное, что может сохранить брак, ответственность за свою боль и за свои отношения», — цитирует психолога «Пятый канал».

Ранее психолог рассказала, как следует готовиться к выходу из режима самоизоляции. По словам Тиуновой, возвращение к привычному режиму может сопровождаться стрессом. Она отметила, что в условиях карантина организм человека интуитивно включает «режим отдыха». Психолог советует сохранять обычный режим работы, а также одевать более формальную одежду.

«Из опыта спорта можно порекомендовать мысленные погружения, представления, визуализацию тех производственных условий, в которые придется возвращаться», — цитирует специалиста RT.

Также сообщалось, что эксперт поделилась советами по режиму питания во время COVID-19. Она подвергла критике привычку делать короткие перекусы сладостями. Специалист посоветовала планировать график еды.