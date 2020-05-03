Опубликовано видео полицейской погони со стрельбой в Пскове

Псков, 3 мая. Псковскому сотруднику ГИБДД пришлось открыть огонь из табельного пистолета по автомобилю нетрезвого нарушителя ПДД, чтобы добиться его остановки, сообщает 5-tv.ru.

На кадрах видно, как стражи правопорядка через громкоговоритель требуют от превысившего скорость водителя Nissan Qashqai остановиться. Несмотря на предупреждения сотрудников ГИБДД, псковский лихач лишь сильнее надавил на газ.

Один из правоохранителей устно предупредил водителя о готовности открыть огонь, после чего сделал предупредительный выстрел в воздух. После того как нарушитель проигнорировал предупреждение, сотрудник ГИБДД был вынужден стрелять по колесам кроссовера.

В итоге Nissan Qashqai удалось остановить. За рулем оказался 54-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Правонарушитель отказался от медицинского освидетельствования.

В его отношении было составлено два административных протокола: об отказе остановиться по требованию дорожной полиции и отказе от прохождения медосвидетельствования. Теперь псковскому лихачу грозит до 830 тыс. рублей штрафа и лишение водительских прав сроком до 2-х лет.

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