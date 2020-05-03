Пожилым людям дали советы, как перенести длительный период самоизоляции

Москва, 3 мая. Пожилым людям требуется прилагать больше усилий, чтобы с наименьшими потерями для здоровья перенести длительную самоизоляцию, заявил врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов. Специалист поделился тремя советами, которые помогут пенсионерам сохранять бодрость духа и поддерживать тело в тонусе.

По его словам, лучше всего переждать карантин на даче, если она оборудована, и там есть отопление. Он отмечает, что в условиях самоизоляции прежде всего важна физическая активность.

«Кто может двигаться в рамках своих квартир, у кого есть тренажеры-велосипеды, степперы, пожалуйста, используйте, покупайте — сейчас служба доставки привозит на дом. Тем более, сейчас все эти тренажеры в сложенном виде занимают не так много места», — говорит гериатр.

Он привел данные, согласно которым, у активных пенсионеров вероятность смерти в 1,7 раз ниже, чем у пассивных ровесников.

«Второе важное — соблюдение режима дня и отдыха, особенно, время наступления сна. Старайтесь, чтобы время наступления сна всегда было постоянным: в промежутке до 30 минут», — советует Новоселов.

Третья рекомендация специалиста — воздержание от алкоголя.

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