Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пожилым людям дали советы, как перенести длительный период самоизоляции

196
0 Оставить комментарий

Пожилым людям дали советы, как перенести длительный период самоизоляции

Москва, 3 мая. Пожилым людям требуется прилагать больше усилий, чтобы с наименьшими потерями для здоровья перенести длительную самоизоляцию, заявил врач-гериатр, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов. Специалист поделился тремя советами, которые помогут пенсионерам сохранять бодрость духа и поддерживать тело в тонусе.

По его словам, лучше всего переждать карантин на даче, если она оборудована, и там есть отопление. Он отмечает, что в условиях самоизоляции прежде всего важна физическая активность.

«Кто может двигаться в рамках своих квартир, у кого есть тренажеры-велосипеды, степперы, пожалуйста, используйте, покупайте — сейчас служба доставки привозит на дом. Тем более, сейчас все эти тренажеры в сложенном виде занимают не так много места», — говорит гериатр.

Он привел данные, согласно которым, у активных пенсионеров вероятность смерти в 1,7 раз ниже, чем у пассивных ровесников.

«Второе важное — соблюдение режима дня и отдыха, особенно, время наступления сна. Старайтесь, чтобы время наступления сна всегда было постоянным: в промежутке до 30 минут», — советует Новоселов.

Третья рекомендация специалиста — воздержание от алкоголя.

Ранее глава Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ остановки пандемии. По его словам, необходимо расширять охват тестирования на наличие заболевания, передает «Газета.ру».

Начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.

Пожилым людям дали советы, как перенести длительный период самоизоляции

Новости партнеров

Источник: 5-tv.ru
Новости партнеров