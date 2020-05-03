Киевские рестораторы организовали необычный митинг возле офиса Зеленского

Киев, 3 мая. Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского прошел пикник-протест. Об этом сообщает издание «Страна».

Участники акции потребовали от власти открыть летние террасы кафе и ресторанов города. Отдельный столик организовали для самого главы Украины, разместив на нем именную табличку. Граждан, присоединившихся к мероприятию, угощали лимонадом и пиццей.

Вырученные средства направили в медицинские учреждения.

В связи с пандемией коронавируса киевские власти ввели ряд ограничительных мер. В частности, приостановлена работа кафе, баров и ресторанов. Возмущение многих украинцев вызвала избирательность соблюдения карантина. Ряд учреждений, близких к власти, продолжили свою работу.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в канун Нового года. На фоне быстрого распространения болезни ВОЗ объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена гибель почти 244 тысяч людей, у которых был диагностирован COVID-19.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман усомнилась в дальнейших перспективах Украины осле завершения пандемии коронавируса.

«Никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально. И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина?», — цитирует политика «Газета.ru».

Также стало известно, что на протяжении суток в Москве умерли 34 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в штабе по борьбе с COVID-19.