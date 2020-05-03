Западные спецслужбы убеждены, что Китай скрывал данные о вспышке коронавируса

Москва, 3 мая. Пекин намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса, сообщает австралийское издание Daily Telegraph, ссылаясь на 15-страничный отчет, подготовленный западными спецслужбами.

Согласно документу разведывательного союза «Пять глаз» (США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии), Китай, «подвергая риску другие государства», скрывал любые новости о коронавирусе, заставляя высказывающихся докторов молчать или «исчезнуть». В досье отмечается, что КНР якобы уничтожала доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывалась предоставлять биоматериалы ученым, занятым разработкой вакцины.

По данным западных спецслужб, Пекин уже в начале декабря располагал доказательствами передачи коронавируса от человека человеку, но «отрицал это до 20 января». Согласно отчету, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также отрицала эту информацию, несмотря на опасения властей Тайваня, которые были выражены еще 31 декабря. В докладе сказано, что 3 января Национальный комитет здравоохранения КНР приказал уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию, связанную с неизвестным заболеванием.

В досье западных спецслужб фигурирует группа исследователей, под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. Согласно докладу, именно эта группа ученых обнаружила образцы коронавируса в пещере в провинции Юньнань, которые были поразительно схожи с SARS-CoV-2. В отчете утверждается, что были обнаружены исследования группы Ши Чжэнли по синтезу коронавируса, выведенного из летучих мышей и не поддающегося лечению.

Американский телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя США сообщил, что доклад в целом соответствует данным американской разведки.

«Хотя американская разведка не подтверждает существование 15-страничного документа, высокопоставленный чиновник сказал Fox, что сообщения об этом документе согласуются с данными американской разведки», — отмечает телеканал Fox News.

Однако авторы материала о 15-страничном докладе подчеркивают, что у союзников есть некоторые расхождения в версии о появлении вируса. В Австралии утверждают, что вирус возник на рынке, как и сообщали китайские власти, но американская разведка эту версию отбрасывает. Они утверждают, что коронавирус возник в уханьской лаборатории.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ВОЗ призвала руководство Китая допустить ее специалистов к участию в расследовании о происхождении коронавируса.

Тем временем в России стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.