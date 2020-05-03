В Москве умер насельник соловецкого подворья, имевший симптомы коронавируса

Москва, 3 мая. Насельник подворья Соловецкого монастыря иеродиакон Никифор скончался в Москве. Священнослужитель имел симптомы, наблюдаемые при коронавирусе. Однако лабораторно этот диагноз подтвержден не был.

«Вирус COVID-19 не был идентифицирован», — цитирует РИА Новости собеседника, близкого к монастырю.

Согласно медицинскому заключению, иеродиакон Никифор умер от «формы легочно-сердечной недостаточности». В конце 2019 года в китайской Ухани была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса. Опасная инфекция быстро распространилась по всему миру. К настоящему моменту подтверждена смерть более 243 тысяч людей, у которых был диагностирован коронавирус.

Также сообщалось, что за сутки в Москве скончалось 34 пациента при коронавирусе. Об этом писала «Газета.ru» со ссылкой на штаб по борьбе с COVID-19.