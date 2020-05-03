Сирия, 3 мая. В Даръа неизвестными был застрелен боец «Хезболлы». Сирийская армия ответила на провокации террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. В Алеппо продолжается эскалация междоусобного конфликта в рядах «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов на юге Идлиба; в Хасаке перекрыли дорогу для патруля ВС США.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой военной техники на юг Идлиба и провели воздушную разведку на севере Алеппо; в Ракке арестовали трех боевиков YPG.

«Сирийская национальная армия» (СНА): понесла потери в результате междоусобного конфликта в Алеппо; на севере Ракки нейтрализовала четырех членов «Демократических сил Сирии».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла окрестности города Кафр-Набель на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в установке бомбы в автомобиль и лишились четырех бойцов в результате столкновения с отрядом «Сирийской национальной армии» в Ракке.

Международная коалиция: застрелила гражданского на востоке Дейр-эз-Зора и не сумела провести патрулирование на юго-востоке Хасаки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило вылазку к позициям «Хашд Шааби» в Ираке, убив 10 человек.

Провинция Алеппо

Военная полиция «Сирийской национальной армии» сумела предотвратить теракт в городе Азаз. По данным агентства Masar Press Net, в ходе рейда боевики обнаружили самодельное взрывное устройство, установленное в грузовик с цистерной для перевозки нефти. СВУ было демонтировано и уничтожено за городской чертой. В установке бомбы подозревают боевиков из состава «Отрядов народной самообороны».

Главарь «Демократических сил Сирии» Мазлум Адби выпустил заявление о готовности SDF принять участие в расследовании теракта в центре Африна, который унес жизни свыше двадцати человек 28 апреля. По словам Абди, группировка направила в Организацию Объединенных Наций запрос на учреждение международного комитета для расследования и со своей стороны обещали предоставить некие доказательства прямой вины Турции в бомбардировке Африна.

Как передает источник в сети Twitter @ICRC_sy, в соседнем городе Джераблус продолжается конфликт между членами военной полиции СНА и боевиками «Ахрар аш-Шаркыя». Днем военная полиция штурмом взяла базы «Ахрар аш-Шаркыя» и заключила под стражу разыскиваемых лиц. Для урегулирования конфликта в город прибыли отряды «Джейш аль-Ислам». Днем число жертв с обеих сторон возросло до 13 человек. Агентство Anna News передало, что «Ахрар аш-Шаркыя» совместно с «Джейш аш-Шаркыя» атаковали штаб-квартиру военной полиции СНА. Сгорело два автомобиля полиции. Под обстрел также попал автомобиль местного журналиста, но сам он не пострадал.

Агентство Step News передает, что турецкие истребители F16 совершили разведывательные полеты в воздушном пространстве над Аль-Бабом и его окрестностями на северо-востоке провинции.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» развернули широкомасштабную кампанию против контрабанды нефти через реку Евфрат в районе поселка Шхиль. Как сообщает источник в сети Twitter @VivaRevolt, в регион стянуты подкрепления курдских боевиков. Напомним, что в Шхиле действовала единственная паромная переправа через Евфрат, через которую осуществлялись поставки нефти и топлива в подконтрольные правительственным войскам зоны, однако SDF и международная коалиция пытается единолично завладеть всеми ресурсами, отрезав тем самым от поставок бензина официальный Дамаск. Ранее сообщалось, что на незаконной разработке нефти на востоке Сирии ВС США ежемесячно получали около 90 миллионов долларов.

Другой источник в сети Twitter @ alkhabour21, сообщает, что у газоперерабатывающего завода «Коноко» был застрелен мужчина по имени Ясир Мухаммед Аслан. По данным источника, мужчина снайперская атака была проведена со стороны американской военной базы, расположенной поблизости от нефтегазового месторождения.

Провинция Даръа

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, местные жителя поселка Кафр-Даль обнаружили тело мужчины со следами огнестрельных ранений на дороге, ведущей в город Тафас. По данным источника, убитый являлся членов ливанского ополчения «Хезболла». Пока под подозрением находятся «спящие ячейки» боевиков, которые заметно активизировались в последние месяцы и участили нападение на представителей официальной власти. Военные аналитики предполагают, что в Даръа действуют члены бывшего «Южного фронта», который распался в 2018 году после примирения с официальным Дамаском. Однако группа наиболее радикально настроенных членов группировки продолжила подпольную деятельность с поддержкой международной коалиции во главе с США. По информации источника, общее количество жертв боевиков с лета 2019 года выросло до 267 человек.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что в результате детонации неразорвавшегося кассетного снаряда погиб один мирный житель и ребенок. Трагедия произошла в поселке Босра аш-Шам. По данным источника, снаряд остался после боевых действий против незаконных вооруженных группировок.

Провинция Идлиб

По информации портала Aleppo AMC, на линии разграничения сил правительственных войск и исламистских бандформирований сохраняется напряженная обстановка. По данным портала Aleppo AMC, разведывательные беспилотники ВВС Сирии были замечены в небе над горами Джебель Аз-Завия на западе провинции Идлиб. Возобновились боестолкновения у поселка Хазарин, где боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировали правительственные войска на ответные боевые действия. Позднее агентство Halab Today передало, под удар попали опорные пункты террористов у деревни Сафухан и Файфиль.

Турецкие войска продолжают переброску военной техники и подкреплений. Согласно данным агентства Step News, конвой ВС Турции вошел в Сирию из турецкой провинции Хатай через погранпереход «Кафр-Лусин» и позднее был замечен при движении в направлении к линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок на юге провинции.

Провинция Ракка

Столкновения между отрядами «Демократических сил Сирии» и подконтрольной Анкаре «Сирийской национальной армии» отмечались у деревни Шаркак. Как передает агентство Euphrates post, протурецкие боевики открыли огонь из минометов по укреплениям SDF и местам их скопления. Неизвестные нападающие открыли огонь по патрульному автомобилю «Сирийской национальной армии» в поселке Хабур. Как сообщает портал Rojava Network, нападающие скрылись с места происшествия до прибытия подкрепления СНА, при обстреле скончались шесть боевиков. В нападении обвиняют курдские бандформирования.

Министерство обороны Турции заявило о том, что три боевика «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны» (YPG) в добровольно порядке покинули свои позиции и сдались турецким пограничникам у КПП «Кызылтепе». У города Айн-Исса протурецкие боевики нейтрализовали четырех членов «Отрядов народной самообороны», которые планировали диверсию у трассы М4. Турецкие источники распространили фото изъятого трофейного вооружения.

Провинция Хасака

Агентство Rojava Network сообщило, что колонна автомобилей военной полиции ВС РФ перекрыла дорогу у города Камышлы и заблокировали въезд в город для патрульного конвоя международной коалиции, вынудив американских солдат вернуться на базу.

На севере провинции неизвестные установили самодельную бомбу в автомобиль боевиков «Ахрар аш-Шаркыя». При детонации бомбы получили ранения несколько человек. В настоящее время ни одна из группировок, действующая в провинции не взяла на себя ответственность за установку СВУ в автомобиль.

Ирак

Боевики «Исламского государства» атаковали опорный пункт иракского ополчения «Хашд Шааби» в провинции Салах ад-Дин. Как сообщает РИА Новости ос ссылкой на заявление пресс-службы безопасности Ирака, столкновение произошло в районе Мкейшива, где террористы открыли огонь по позициям 35-ой бригады «Хашд Шааби», убив десять человек и ранив еще четырех. Также был поврежден один автомобиль ополчения, который прибыл в район столкновения с подкреплением, в результате чего ранения получили четверо, трое погибли. В сообщение ведомства также указано, что террористы застрелили иракского бойца в поселке Тель-Дахаб.

1 Организация запрещена на территории РФ.