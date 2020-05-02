Депутат Госдумы рекомендовал бесплатно раздавать маски в транспорте Москвы

Москва, 2 мая. Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер России Дмитрий Свищев поддержал решение властей Москвы о продаже в метрополитене масок, подчеркнув, что в общественном транспорте их можно было бы раздавать бесплатно.

Ранее заместитель мэра Москвы, глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов сообщил, что пассажиры метрополитена со следующей недели смогут приобретать медицинские маски в ларьках или кассах метро, передают «Известия».

Свищев поддержал решение столичных властей, а также подчеркнул, что выступал с данной инициативой еще на прошлой неделе.

«Более того считаем, что необходимо продавать маски не только в метро, но и рядом с остановками общественного транспорта на улицах, а также у торговых центров и на вокзалах», — отметил парламентарий.

Депутат говорит, что граждане сообщают об отсутствии масок в некоторых аптеках. По его словам, реализация защитных средств в метро повысит их доступность.

«Сама продажа маски на пути пассажира будет наталкивать на мысль о самозащите, чтобы предотвратить как заражение себя, так и другого в случае, если человек инфицирован и сам про это не знает», — объясняет Дмитрий Свищев.

По его словам, опыт столицы стоит перенять и другим крупным городам РФ.

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней. Отмечается, что еще на восьми площадках в круглосуточном режиме продолжается строительство подобных центров.