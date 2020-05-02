Алена Апина рассказала о сложном положении артистов из-за пандемии

Москва, 2 мая. Певица Алена Апина рассказала о сложном положении, в которое попали ее коллеги на фоне пандемии коронавируса. Соответствующую публикацию она опубликовала в социальной сети Instagtam.

По словам Апиной, многие артисты переживают непростые времена. Певица сопроводила пост довольно откровенным снимком с короткой блузкой и в колготках в сеточку.

Апина предвосхитила критику фотографии со стороны подписчиков. Однако, по мнению артистки, в демонстрации красивого тела нет ничего зазорного.

Исполнительница хита «Электричка» предположила, что и после отмены карантина люди будут бояться посещать концерты.

Чуть менее года назад Апина объявила о завершении проекта «ФаСоль на радио».

«По опыту знаю, что больше 3–4 лет программы не живут. Но расставаться с радио не хочется очень», — цитирует артистку «Газета.ru».

Ранее блогер Лена Миро подвергла критике откровенные снимки, опубликованные Аленой Апиной. Миро считает, что в возрасте певицы делать такие снимки неуместно.

«Попытка выдавить из себя сексуальность в 55 лет — это диагноз. Возможно, не эксгибиционизм, как у [телеведущей, экс-жены режиссера Федора Бондарчука Светланы] Бондарчук, а просто неадекватность. Зафотошопить себя до неузнаваемости, чтобы…», — написала Миро.

Также сообщалось, что супруга лидера группы «Машина времени» рассказала о том, чем ее покорил артист. По ее словам, это достаточно «интимный момент». Женщина добавила, что вряд ли можно полюбить человека за какое-то одно качество. Чаще речь идет о целом наборе достоинств.