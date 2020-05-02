حصاد أخبار سوريا في 2 مايو/أيار: إحباط هجوم إرهابي في حلب وجنود أمريكيون يقتلون مدني في دير الزور

سوريا. "الجيش الوطني السوري" يحبط هجوما إرهابيا في محافظة حلب وجنود أمريكيون يقتلون مدني في شرقي محافظة دير الزور

إحباط هجوم إرهابي في حلب

تمكنت الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري من منع هجوم إرهابي في مدينة أعزاز.

وعثر المسلحون خلال عملية مداهمة على عبوة ناسفة مؤقتة مثبتة في شاحنة تحمل خزان نفط، وكان من المفترض أن تنفجر في وسط المدينة. وجرى تفكيك العبوات الناسفة وتدميرها خارج حدود المدينة. ويشتبه في أن مسلحون من "وحدات حماية الشعب" الكردية مسؤولين عن زرع العبوة.

وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء وحدات حماية الشعب في وقت سابق في حلب، كانوا قد شاركوا في تنظيم هجوم إرهابي في عفرين.

مقتل رجل في دير الزور برصاص قوات التحالف

قتل رجل يدعى ياسر محمد أصلان بالرصاص في مصنع لمعالجة الغاز في محافظة دير الزور، وبحسب التقارير، فقد قتل الرجل برصاص قناص من القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل كونيكو النفطي شمال شرقي دير الزور.

اشتباكات بين مقاتلي الجيش الوطني السوري

تستمر الاشتباكات العنيفة في صفوف مقاتلي الجيش الوطني السوري في منطقة عمليات "درع الفرات"

تواصلت الاشتباكات ليلا بين الفصائل داخل الجيش الوطني السورية في مدينة جرابلس. وبحسب مصادر محلية، فإن مسلحي أحرار الشرقية دخلوا في اشتباكات مع الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري حيث قاموا بإطلاق النار على شرطيين عسكريين، ووردت تقارير في وقت سابق تتحدث عن سقوط ثلاثة جرحى.

انفجار في درعا

أسفر انفجار قذيفة غير منفجرة في محافظة درعا عن مقتل مدني وطفل.

ووقعت الحادثة في بلدة بصرى الشام، بسبب قذيفة من مخلفات القتال ضد الجماعات المسلحة غير الشرعية والتي اندلعت في المنطقة في 2018.

ويتم تسجيل أكبر عدد من حالات انفجار الذخائر في المناطق المعرضة لهطول الأمطار - حيث يقوم السكان المحليون في المناطق الرطبة بجمع فطر الكمأة للبيع، لكنهم معرضون لخطر انفجار الذخائر غير المنفجرة أو الألغام التي زرعها الإرهابيون قبل انسحابهم.