Снявшийся в фильме «Шугалей» актер Абалян рассказал, в чем значимость картины

Москва, 3 мая. Российский актер Олег Абалян, исполнивший роль переводчика в фильме «Шугалей», поделился впечатлениями от съемок картины. Работу съемочной группы Абалян оценил «на десять баллов по пятибальной шкале».

Актер отмечает, что в сжатые сроки съемочной группе удалось создать качественный, необычный и глубокий фильм. Олег также высказался о значении «Шугалей».

«Значимость в том, чтобы помочь людям. Конечно, хотелось бы, чтобы ребят освободили от этих ужасных условий, и они вернулись к своим семьям. Ведь Шугалей и Самер просто уехали работать в Ливию, а оказались незаконно в тюрьме «Митиге», — сказал он.

Абалян отметил, что уже посмотрел премьеру на НТВ. И остался доволен увиденным.

По словам актера, ему было непросто сниматься в картине подобного рода. Язык с иным звучанием и совсем другими правилами вызвал главную сложность. Ее удалось преодолеть благодаря профессиональным переводчикам. Кроме того, фильм снимался в ускоренном режиме. Работу команды, несмотря на это, можно смело оценить по пятибалльной шкале на десять баллов, добавил Абалян, передает канал «360».

Ранее стало известно о премьере остросюжетного боевика «Шугалей». Картина повествует о российских социологах, угодивших в ливийскую тюрьму в мае 2019 года.

Фильм основан на реальных событиях.

Накануне режиссер фильма Денис Нейманд поделился своим видением проблематики фильма.

«У нас было достаточно информации, чтобы собрать образ этого человека на экране. Мы хотели, не зарываясь в детали, рассказать историю о нашем соотечественнике, который стал мучеником, пострадал за правду, за правое дело», — цитирует RT.

Корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Маляно выразил надежду, что «Шугалей» будет способствовать освобождению незаконно удерживаемых в Ливии россиян.

Журналист подчеркнул, что картина правдиво рассказывает о политике США в Ливии.