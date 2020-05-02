Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака

Дамаск, 2 мая. Очередное совместное российско-турецкое патрулирование прошло в сирийской провинции Хасака согласно положениям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года, сообщает Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС).

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Делави — Кара — Джиллика — Эль-Фирдаус — Акка — Шамсия — Акка — Эль-Фирдаус — Джилика — Делави-Кара в провинции Хасака», — информирует ЦПВС.

Отмечается, что отдельные подразделения военной полиции РФ провели патрулирование по трем маршрутам в провинции Алеппо и по одному в Хасаке. Армейская авиация провела воздушное патрулирование с аэродрома в городе Камышлы.

По данным российского ЦПВС, за минувшие сутки в Идлибе не было зафиксировано обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Режим прекращения огня, действующий с 6 марта в соответствии с российско-турецкими соглашениями, соблюдается.

Ранее глава российского ЦПВС, контр-адмирал Олег Журавлев сообщал, что вооруженные боевики из террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) обстреляли город Кефер-Небель в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.