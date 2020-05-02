Стариков объяснил, в чем заключается уникальность фильма «Шугалей»

Москва, 2 мая. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» и публицист Николай Стариков поделился впечатлениями от просмотра фильма «Шугалей».

Напомним, что фильм «Шугалей» посвящен петербургскому социологу Максиму Шугалею, который отправился в Ливию проводить исследования, но был похищен боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Социолог вместе с переводчиком Самером Суэйфаном содержатся в неофициальной тюрьме «Митига», где подвергаются пыткам и содержатся в нечеловеческих условиях. Им не были предъявлены объявления и они лишены возможности связаться с семьями или российскими дипломатами.

«Эта картина уникальна сразу по нескольким причинам. Во-первых, рассказывается история нашего соотечественника социолога Максима Шугалея, который по сей день БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЙ уже год сидит в ливийской тюрьме! Иными словами — история о реальной жизни, о живом человеке, о его судьбе, которая не решена до конца», — пишет Стариков.

Он отмечает, что в России еще не снимались фильмы об историях, которые еще не закончены, всегда все было «пост-фактум». Также он подчеркивает, что впервые была сделана попытка помочь реальному человеку, путем съемки художественной картины.

Стариков пишет, что создатели ленты подробно рассказали историю Шугалея, а также показали порядки в стране, где «правительство» состоит из боевиков. Публицист отмечает динамику сюжета, который не является выдумкой. По его словам, от правдивости фильма «становится не по себе».

Также он говорит, что качественная игра исполнителя главной роли Кирилла Полухина поможет формированию положительного образа Шугалея среди иностранных зрителей, что является важным вкладом в его освобождение.

«Ливийские псевдовласти хотят получить признание в обмен на свободу Шугалея. Это значит, что его поведение в тюрьме его нахождение в Ливии обусловлено желанием ливийских террористов, а вернее их кураторов, иметь в руках рычаг давления на Москву», — обращает внимание Стариков.

Он подчеркивает, что освобождение похищенного социолога — дело государственной важности.

Режиссер Ким Дружинин ранее отмечал, что фильм «Шугалей» сможет вызвать у россиян больший эмоциональный отклик, чем обычные новостные сюжеты о пленных соотечественниках. Продюсер картины Сергей Щеглов выразил надежду, что кинолента поможет социологам вернуться на родину.