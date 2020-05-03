Саратов, 2 мая. Коронавирусная инфекция выявлена у 14 медработников Краснокутской районной больницы Саратовской области, которая ранее была закрыта на карантин из-за подозрения на коронавирус у умершего пациента. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона, распространенном в субботу.

«У 14 младших медработников выявлен положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении.

В больнице ограничены вход и выход, находящиеся в медицинском учреждении изолированы, обеспечены питанием и всем необходимым, сообщается в оперштабе.

В Саратовской области выявлено 535 случаев заражения коронавирусом, 95 человек выписаны по выздоровлению, трое умерли.