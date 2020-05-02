Более 30 зараженных COVID-19 пациентов скончались за  сутки в Москве

Москва, 2 мая. В Москве за сутки скончались 34 пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего за время пандемии в столице скончалось 729 человек с коронавирусом.

«В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — гласит публикация.

В штабе напомнили, что до 11 мая столичные жители должны неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

О вспышке нового вида коронавируса в китайской Ухани стало известно в последний день 2019 года. Опасная инфекция быстро распространилась и уже унесла более 240 тысяч жизней по всей планете. 1222 летальных исхода зафиксировано в России. В рамках борьбы с COVID-19 власти РФ предприняли жесткие ограничительные меры.

Накануне в Минобороны России заявили, что считают коронавирус серьезной угрозой из-за его массовости и скорости распространения.

Также стало известно, что в Италии за сутки от COVID-19 умерли 474 человека. Всего в стране зафиксировано 28 710 смертей от нового вида коронавируса, передает «Газета.ru».