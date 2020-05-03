На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста

Харьков, 2 мая. Украинского журналиста Никиту Кныша избили нарушители режима самоизоляции в Харькове. Об этом сообщил глава Национального союз журналистов Украины Сергей Томиленко.

Кныш снял на видео нарушителей карантина, которые вели привычную ночную жизнь на парковке возле станции метро «Научная». Журналист вызвал полицию, однако прибывшие на место патрульные не стали предпринимать никаких действий и уехали.