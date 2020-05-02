Москва, 2 мая. Российский рэпер Джиган нарушил режим самоизоляции, воспользовавшись услугами парикмахера.

Джиган опубликовал сторис в своем Instagram, на котором был запечатлен поход к парикмахеру. При этом Джиган и парикмахер не использовали средства личной защиты. Артист пока не комментирует скандальный видеоролик, на котором запечатлен процесс стрижки. Стоит отметить, что в последние дни Джиган проводит время со своей семьей. Поход к парикмахеру с пренебрежением карантинных мер может плачевно обернуться для семьи Джигана.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее специалисты установили, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек умерли. 15 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.