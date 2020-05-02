Москва, 2 мая. Пассажиров общественного транспорта Московской области обяжут носить медицинские маски с 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. От коронавируса погибло более 227 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек умерли. 15 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения вируса в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.