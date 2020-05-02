Москва, 2 мая. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич женился в четвертый раз. Данная новость шокировала общественность, так как церемония бракосочетания состоялась еще в 2019 году, однако об этом стала известно лишь несколько дней назад.

Новой супругой Макаревича стала молодая Эйнат Кляйн. По словам девушки, она полюбила Макаревича за набор положительных качеств, которыми обладает музыкант, передает «Пятый канал».

«Я думаю, что это очень интимный момент. И если бы я любила какое-то конкретное качество, то вряд ли вышла бы за него замуж. Наверное, это целый набор совершенно разнообразных качеств», — отметила Кляйн.

Девушка также добавила, что в настоящее время она находится в Израиле, а Андрей Макаревич в Москве. Кляйн подчеркнула, что эпидемия коронавируса временно разлучила молодую семью.

«С пандемией мы справляемся соответственно законодательству России и Израиля. Что предписано, то и делаем», — отметила девушка.

Напомним, в деабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.