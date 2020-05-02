Москва, 2 мая. Количество инфицированных коронавирусом во всем мире превысило отметку в 3,2 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки зарегистрировано почти 92 тысячи новых случаев заражения коронавирусом более пяти тысяч человек скончались. Большая часть новых случаев заражения зафиксирована в странах Европы. Всего с начала эпидемии погибло 229 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,2 тысячи человек скончались. 15 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.