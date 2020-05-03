Реализм в фильме «Шугалей» вызвал восхищение у иностранного зрителя

Москва, 3 мая. После премьеры фильма «Шугалей», посвященного похищенным в Ливии российским социологам, один из иностранных актеров киноленты провел трансляцию некоторых сцен из картины в Facebook. Западные пользователи остались восхищены работой, и интересуются, где можно посмотреть полную версию фильма.

Напомним, что россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан в прошлом году прибыли в столицу Ливии для проведения социологического исследования, однако были похищены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Уже год российские исследователи содержатся в нечеловеческих условиях без предъявления официальных обвинений.

«Это фильм или сериал? Где можно посмотреть?» — спрашивает Amine Babay. «Отлично. Хорошая работа», — пишет Mo Bdioui. «Будет ли версия на английском языке?» — интересуется Sidhom Lord.

Новый фильм успели обсудить и на YouTube.

«Реальная история? Вау… пугающе», — комментирует Zak Davis. «Наконец, настоящий реалистичный фильм, который не является голливудской пропагандой ЦРУ на Ближнем Востоке», — отмечает Cave Crusher.

Россияне в свою очередь уже успели посмотреть фильм. Пользователи соцсетей надеются, что кинолента привлечет внимание общественности к похищенным социологам, что поспособствует их возвращению домой.

«Чем больше людей будут говорить о нем и о тех реальных россиянах, которые все еще находятся в адских условиях в ливийской тюрьме, тем больше шансов, что они вскоре окажутся дома», — пишет пользователь «ВКонтакте» Тарас Некрасов.

Фильм продемонстрировал российскому зрителю преступные действия боевиков ПНС. После просмотра многие пришли в ужас от судьбы задержанных россиян, но они восхищены их героизмом и стойкостью.

«Не из всякой документалки узнаешь столько о реальном герое, как из этого фильма. Вчера незаконно задержанные Шугалей и Суэйфан стали близкими для многих», — отмечает Петр Зиновьев.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич выразил надежду, что фильм вскоре будет переведен на английский, арабский и испанский языки. События киноленты происходят вблизи от цивилизованной Европы, и мировая общественность должна отреагировать на то, что на самом деле происходит в Ливии.

Ранее отмечалось, что фильм «Шугалей» может стать зачинателем нового жанра «художественной документалистики».