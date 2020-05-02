Москва, 2 мая. Вирусологи назвали шесть правил, которые помогут защититься от коронавируса в период майских праздников.

Академик РАН Виталий Зверев напомнил, что прогулка с друзьями в парке в период майских праздников может привести к плачевным последствиям, поэтому лучше отказаться от подобной идеи.

«Те, кто решает собраться с друзьями в парке очень рискуют. Из-за таких недисциплинированных людей мы можем потерять все, чего достигли благодаря ограничениям», — отметил Зверев.

Он также добавил, что поездка на дачу в электричке может привести к заражению коронавирусом, поэтому лучше воспользоваться личным автомобилем.

В кругу семьи необязательно использовать медицинскую маску, однако при контакте с посторонними необходимо применять средства защиты.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рекомендует проводить майские праздники с теми, с кем вы постоянно проживаете в квартире, поэтому общение с соседями и друзьями лучше ограничить, передает URA.RU.

Он также добавил, что злоупотребление алкогольными напитками приводит к ослаблению иммунитета, поэтому в период майских праздников необходимо отказаться от спиртного. Шашлыки тоже могут стать лишними, поэтому следует придерживаться обычного рациона.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 227 тысяч человек.

В России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1,2 тысячи человек скончались. 15 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

С учетом угрозы распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.