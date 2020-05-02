Пресс-секретарь Лукашенко объяснила, почему он не сдает анализ на коронавирус

Минск, 2 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не сдавал тест на коронавирус, поскольку хорошо себя чувствует, сообщает пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус​​​. В этом нет никакой необходимости — вот единственная причина, по которой так происходит», — сообщает пресс-секретарь Лукашенко.

По ее словам, белорусский лидер проживает сейчас за городом, «фактически в деревне». Эйсмонт подчеркивает, что Лукашенко на протяжении многих лет ведет здоровый образ жизни и у него крепкий иммунитет.

Она отметила, что президент себя чувствует хорошо, поэтому «необходимости делать тест на сегодняшний день нет».

«Газета.ру» сообщала, что в Белоруссии за минувшие сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 919. В общей сложности в стране инфицированы 12 тыс. человек, выздоровели почти 2 тыс. пациентов, умерли 79.

Ранее стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.