Воронеж, 2 мая. Заразившийся коронавирусной инфекцией медик выпал из окна больницы в Воронежской области. Об этом сообщает телеканал «TV Губерния».

В ночь на 2 мая врач скорой помощи Александр Шулепов выпал из окна своей палаты, которая была расположена на втором этаже Новоусманской центральной районной больницы. В настоящее время врачи борются за его жизнь.

В конце апреля Шулепов опубликовал в соцсетях видео, в котором сообщил, что его заставляют продолжать работать несмотря на то, что у него диагностирован коронавирус. Позднее департамент здравоохранения Воронежской области опровергло данную информацию, а Шулепов сообщил, что видеоролик был записан «на эмоциях».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. От коронавируса скончались более 227 тысяч человек.

На территории России зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,2 тысячи человек умерли. Более 15 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов РФ действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.