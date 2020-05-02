Минобороны РФ считает коронавирус серьезной угрозой из-за масштаба распространения

Москва, 2 мая. В Министерстве обороны РФ считают коронавирус серьезной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания, передает телеканал «Звезда».

«Позиция Минобороны — мы должны относиться со всей серьезностью. Распространение коронавируса несет большую угрозу. Эта инфекция не имеет границ, она имеет большую скорость распространения, она носит уже массовый характер», — заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Также Фомин коснулся темы помощи Италии в борьбе с вирусом специалистами российского военного ведомства. Говоря о том, что некоторые не восприняли помощь Москвы Риму «за чистую монету», заместитель министра отметил, что «РФ никогда не имела своей целью ничего, кроме помощи, так как милосердие воспитывается в россиянах веками». По его словам, в Минобороны не обращают внимания на различные домыслы, так как считают их недобросовестной политической и информационной борьбой.

Недавно стало известно, что российские специалисты в рамках помощи в борьбе с коронавирусом провели дезинфекцию инфекционного отделения больницы сербского города Валево, передает «Газета.ру».

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.