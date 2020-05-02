Сирия, 2 мая. В Даръа неизвестными был застрелен боец «Хезболлы». Сирийская армия ответила на провокации террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишилась одного бойца в Даръа в результате нападения неизвестных; ведут огонь по опорным пунктам боевиков на юге Идлиба.

ВС Турции и союзные силы: арестовали несколько курдских боевиков на сирийско-турецкой границе, которые сдались в добровольном порядке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): отразили нападение курдских боевиков в Ракке, в Алеппо направили подкрепление в город Джераблус для подавления междоусобного конфликта.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: расправилась с семьей члена военной полиции протурецких сил в Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в лагере беженцев на севере Ракки и задержали несколько гражданских лиц, подозреваемых в пособничестве «Исламскому государству»1.

Провинция Алеппо

Источник в сети Twitter @LindseySnell сообщил, что в городе Азаз произошло столкновение на въезде в город. Автомобиль боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» попытался проникнуть в город, однако в настоящее время на въездах и выездах был усилен контроля со стороны «Сирийской национальной армии». Члены военной полиции СНА попытались помешать боевикам въехать в город. В отместку боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» нашли дом одного из полицейских на блокпосте и убили его несовершеннолетнего сына.

Как передает другой источник @ICRC_sy, в соседнем городе Джераблус продолжается конфликт между членами военной полиции СНА и боевиками «Ахрар аш-Шаркыя». Военная полиция штурмом взяла базы «Ахрар аш-Шаркыя» и заключила под стражу разыскиваемых лиц. Для урегулирования конфликта в город прибыли отряды другой группировки, входящей в состав «Сирийской национальной армии» — «Джейш аль-Ислам».

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), под перекрестный огонь во время уличного столкновения между боевиками «Ахрар аш-Шам» и военной полицией попал автомобиль местного журналиста. Сам он не пострадал, повреждения получила только машина.

Провинция Даръа

На востоке провинции был убит молодой человек. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, местные жителя поселка Кафр-Даль обнаружили тело юноши со следами огнестрельных ранения на дороге, ведущей в город Тафас. По данным источника, убитый являлся членов ливанского ополчения «Хезболла». Пока под подозрением находятся «спящие ячейки» боевиков, которые заметно активизировались в последние месяцы и участили нападение на представителей официальной власти. Военные аналитики предполагают, что в Даръа действуют члены бывшего «Южного фронта», который распался в 2018 году после примирения с официальным Дамаском. Однако группа наиболее радикально настроенных членов группировки продолжила подпольную деятельность с поддержкой международной коалиции во главе с США. По информации источника, общее количество жертв боевиков с лета 2019 года выросло до 267 человек.

Провинция Идлиб

На юге провинции подразделения сирийской армии продолжают вести огонь по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным агентства Halab Today, под удар попали опорные пункты террористов у деревни Сафухан и Файфиль.

У подножья гор Джебель аз-Завия подразделения сирийской армии открыли огонь из тяжелой артиллерии по складам и местам скопления боевиков. Пока информации о потерях боевиков в живой силе и боевой технике не поступало.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции заявило о том, что еще три боевика «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны» (YPG) в добровольно порядке покинули свои позиции и сдались турецким пограничник у погранперехода «Кызылтепе».

Неизвестные нападающие открыли огонь по патрульному автомобилю «Сирийской национальной армии» в поселке Хабур. Как сообщает портал Rojava Network, нападающие скрылись с места происшествия до прибытия подкрепления СНА, при обстреле скончались шесть боевиков. В нападении обвиняют курдские бандформирования.

Как передает портал Baladi News, к северу от города Ракка «Демократические силы Сирии» провели рейд в лагере беженцев «Рашид», обыскав палатки жителей. После рейда были арестованы три человека, беженцев из провинции Хама. Боевики обвиняют их в пособничестве террористам «Исламского государства». SDF уже ранее проводили кампании по аресту в лагерях в Ракке, арестовывая беженцев по подозрению в помощи террористам. Также в лагерях беженцев курды принудительно вербуют молодежь.

1 Организация запрещена на территории РФ.