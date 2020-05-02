Власти Нижегородской области закрыли на карантин несколько городов и поселков

Нижний Новгород, 2 мая. Власти Нижегородской области ввели ограничительные меры в нескольких городах и поселках региона из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в поселках Починки, Тумботино, Гремячево и Мухтолово зафиксировано увеличение случаев заражения коронавирусной инфекцией, поэтому власти приняли решение закрыть на карантин данные населенные пункты.

«Несмотря на все ограничения, туда за последние недели активно приезжали люди из других регионов что привело к возникновению локальных очагов заболевания», — пояснил Никитин.

Он также добавил, что во всех населенных пунктах, где вводится карантин продолжат работать предприятия и другие организации.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что причиной возникновения эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,3 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 227 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 124 тысяч случаев заражения, 1,2 тысячи человек скончались. Более 15 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.