Медицинский источник рассказал о десятках погибших сирийских наемниках ПНС

Триполи, 2 мая. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии несут большие потери после отказа соблюдать перемирие. За несколько часов интенсивных боев Ливийская национальная армия (ЛНА) ликвидировала почти 30 сирийских наемников.

Армия Халифы Хафтара в начале мая объявила о введении перемирия в честь святого месяца Рамадан, но главарь боевиков Файез Саррадж проигнорировал призыв сложить оружие. Террористы ПНС провели серию артобстрелов, а также несколько вооруженных вылазок в окрестностях Триполи.

#عااااااااااجل

مصادر طبية : مقتل 28 مرتزق سوري خلال الساعات الماضية في اشتباكات ضد القوات المسلحة الليبية بالعاصمة #طرابلس. #ليبيا — MOHAMMED MAHJOOB (@M_MAHJOOB32) May 2, 2020

Как отмечает пользователь Twitter, ссылающийся на медицинский источник, в результате провокаций ПНС сразу на нескольких направлениях ливийской столицы наблюдаются боестолкновения. Радикалы продолжают нести потери: за несколько часов они потеряли 28 наемников из Сирии, десятки ранены.

О нежелании отказаться от агрессии ранее заявлял полковник авиации ПНС Мухаммад Кануну. Он оправдал обстрелы своих подчиненных по позициям ЛНА тем, что режим Сарраджа не доверяет призывам Хафтара. ЛНА, взявшая на себя ответственность за безопасность в Ливии, была готова к такой позиции боевиков.