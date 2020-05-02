Победа Ангарской в финале «Последнего героя» обернулась скандалом

Москва, 2 мая. Финал телепроекта «Последний герой» обернулся большим скандалом. Возмущенные телезрители остались недовольны после объявления победителя шоу.

На протяжении всей программы участники и телезрители считали, что статус последнего героя достанется Дмитрию Павлюку. В личных состязаниях он успешно справился со всеми заданиями, благодаря чему вошел в тройку сильнейших. Однако на последнем совете, где право голоса имели лишь выбывшие участники, его посчитали самым недостойным участником из оставшейся тройки.

В финальном состязании встретились участница шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская и Игорь Жук, участник из племени зрителей. На протяжении всего конкурса Жук шел впереди, но под конец Ангарская все-таки вырвала победу. Она расплакалась, когда зажигала победный факел. Надежда призналась ведущей, что теперь полна веры в себя.

Пользователи отмечают, что телезвезда на протяжении всего шоу показывала хорошие результаты, однако не была сильнейшим участником. В частности, они указывают на то, что Ангарская не выиграла ни одного личного состязания.