Победа Ангарской в финале «Последнего героя» обернулась скандалом

Москва, 2 мая. Финал телепроекта «Последний герой» обернулся большим скандалом. Возмущенные телезрители остались недовольны после объявления победителя шоу.
На протяжении всей программы участники и телезрители считали, что статус последнего героя достанется Дмитрию Павлюку. В личных состязаниях он успешно справился со всеми заданиями, благодаря чему вошел в тройку сильнейших. Однако на последнем совете, где право голоса имели лишь выбывшие участники, его посчитали самым недостойным участником из оставшейся тройки.
В финальном состязании встретились участница шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская и Игорь Жук, участник из племени зрителей. На протяжении всего конкурса Жук шел впереди, но под конец Ангарская все-таки вырвала победу. Она расплакалась, когда зажигала победный факел. Надежда призналась ведущей, что теперь полна веры в себя.
Пользователи отмечают, что телезвезда на протяжении всего шоу показывала хорошие результаты, однако не была сильнейшим участником. В частности, они указывают на то, что Ангарская не выиграла ни одного личного состязания.
«Болела за Диму. Глупо получилось. Человек все испытания выигрывал, старался. И вот так его судьбой распорядились ушедшие участники. Разве это справедливо? Расстроилась. Без него не интересно сразу стало», — отмечает @_919._
«Какое разочарование, даже смотреть не буду... Я, конечно, симпатизирую Надежде, но она не ПГ (последний герой. — Прим. ФАН). Дима и Игорь достойные кандидаты...» — пишет @bobrova.o.n.
«Гнилой финал! Димка заслужил победу потом и кровью. Человек, который победил недостоин носить это звание. Все нечестно и подстроено. Разочарование и слезы», — считает @swetik19802005.
«Верните Диму, после этого проект мне стал очень несправедливым. Очень нечестно», — комментирует @arrem0203.