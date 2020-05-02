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Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР несут потери, перебежчик раскрыл неудобную правду о ВСУ

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Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР несут потери, перебежчик раскрыл неудобную правду о ВСУ

Донбасс, 2 мая. В ДНР во время обстрела погибла мирная жительница, в ЛНР ранен гражданский. В рядах ВСУ растет количество инфицированных коронавирусом. Украинские военные медики избили местного жителя. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские силовики подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики 17 раз, Луганской Народной Республики — один раз. При обстрелах погибли и ранены гражданские люди. В поселке Донецкий ЛНР осколками мины ранена женщина 1951 года рождения. В Спартаке на севере Донецка от травм, полученных в ходе украинского агрессии, погибла женщина 1958 года рождения.

В ДНР из минометов и гранатометов обстреляны 12 населенных пунктов, в том числе Горловка и Донецк. В районе Горловки и Сигнальном повреждены линии электропередач. Многочисленные разрушения жилого и хозяйственного фонда отмечены в селе Ясное, Петровском районе Донецка и поселке Гольмовский на окраине Горловки.

Перебежчик из ВСУ болен коронавирусом

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН сообщили подробности перехода военнослужащего ВС Украины на сторону республики. Известно, что солдат Анатолий Капицкий служил в 57-й мотопехотной армейской бригаде. Причиной побега стали нехватка продуктов и лекарств, бесконечные поборы со стороны непосредственного руководства и, что самое главное — осознание того, что война ведется Украиной против мирного населения Донбасса.

Перебежчик сообщил, что в бригаде 10 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, еще 46 солдат пребывают в изоляторе с подозрением на инфицирование. Медицинская помощь таким военнослужащим не оказывается. Продукты питания командир бригады Мишанчук выпрашивает у волонтеров два раза в неделю. Командование оперативно-тактической группировки «Север» запретило комбригу отпускать людей в отпуска и подписывать им рапорта на увольнение. Количество дезертиров в связи с этим резко увеличилось. Анатолий Капицкий планировал побег из части вместе с двумя другими сослуживцами, но они пропали и находятся в розыске. У Капицкого донецкие медики подтвердили диагноз «коронавирус», сейчас он изолирован.

Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР несут потери, перебежчик раскрыл неудобную правду о ВСУ

Руководство ООС скрывает количество инфицированных

Если истинная картина по количеству заболевших военнослужащих станет достоянием общественности, то сразу увеличится процент желающих покинуть службу в украинской армии, полагают в оборонном ведомстве ДНР. Разведка дончан обладает данными о реальных показателях подтвержденных случаев заболевания вирусом в подразделениях восточной оперативно-тактической группировки войск Украины.

Всего подтверждено 174 случая в пяти бригадах. В одном из изоляторов 54-й механизированной бригады из-за отсутствия своевременной медицинской помощи погибли двое солдат. Два врача бригады сами заболели коронавирусом. Чтобы не допустить распространения слухов, комбриг Майстренко отправил заболевших медиков в отпуск.

Военные медики ВСУ совершили разбойное нападение

Спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что в расположении 30-й механизированной бригады ВСУ зафиксировано совершение противозаконных действий военными медиками. Служащих медицинских рот командование силовой операции собирало для проведения занятий по служебной подготовке, проводимых на базе 57-й бригады ВСУ. Отбыв положенную командировку, медики не спешили возвращаться в часть, а решили отметить окончание занятий масштабной гулянкой.

Поехав за добавкой, шесть военнослужащих ограбили супермаркет «Брусничка», заполнив свой автомобиль продуктами, спиртным и деньгами из кассы магазина. После этого грабители зашли в чужой частный дом и избили хозяина за то, что он хранил фотографии и награды своего отца — ветерана Великой Отечественной войны. Над сыном ветерана издевались в течение четырех часов. В чужом доме продолжилось распитие спиртных напитков, и когда пьяные медики уснули, пострадавший хозяин позвонил в полицию. Грабителей задержали на месте преступления.

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