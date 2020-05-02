Донбасс сегодня: ДНР и ЛНР несут потери, перебежчик раскрыл неудобную правду о ВСУ

Донбасс, 2 мая. В ДНР во время обстрела погибла мирная жительница, в ЛНР ранен гражданский. В рядах ВСУ растет количество инфицированных коронавирусом. Украинские военные медики избили местного жителя. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские силовики подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики 17 раз, Луганской Народной Республики — один раз. При обстрелах погибли и ранены гражданские люди. В поселке Донецкий ЛНР осколками мины ранена женщина 1951 года рождения. В Спартаке на севере Донецка от травм, полученных в ходе украинского агрессии, погибла женщина 1958 года рождения.

В ДНР из минометов и гранатометов обстреляны 12 населенных пунктов, в том числе Горловка и Донецк. В районе Горловки и Сигнальном повреждены линии электропередач. Многочисленные разрушения жилого и хозяйственного фонда отмечены в селе Ясное, Петровском районе Донецка и поселке Гольмовский на окраине Горловки.

Перебежчик из ВСУ болен коронавирусом

В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН сообщили подробности перехода военнослужащего ВС Украины на сторону республики. Известно, что солдат Анатолий Капицкий служил в 57-й мотопехотной армейской бригаде. Причиной побега стали нехватка продуктов и лекарств, бесконечные поборы со стороны непосредственного руководства и, что самое главное — осознание того, что война ведется Украиной против мирного населения Донбасса.

Перебежчик сообщил, что в бригаде 10 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, еще 46 солдат пребывают в изоляторе с подозрением на инфицирование. Медицинская помощь таким военнослужащим не оказывается. Продукты питания командир бригады Мишанчук выпрашивает у волонтеров два раза в неделю. Командование оперативно-тактической группировки «Север» запретило комбригу отпускать людей в отпуска и подписывать им рапорта на увольнение. Количество дезертиров в связи с этим резко увеличилось. Анатолий Капицкий планировал побег из части вместе с двумя другими сослуживцами, но они пропали и находятся в розыске. У Капицкого донецкие медики подтвердили диагноз «коронавирус», сейчас он изолирован.

Руководство ООС скрывает количество инфицированных

Если истинная картина по количеству заболевших военнослужащих станет достоянием общественности, то сразу увеличится процент желающих покинуть службу в украинской армии, полагают в оборонном ведомстве ДНР. Разведка дончан обладает данными о реальных показателях подтвержденных случаев заболевания вирусом в подразделениях восточной оперативно-тактической группировки войск Украины.

Всего подтверждено 174 случая в пяти бригадах. В одном из изоляторов 54-й механизированной бригады из-за отсутствия своевременной медицинской помощи погибли двое солдат. Два врача бригады сами заболели коронавирусом. Чтобы не допустить распространения слухов, комбриг Майстренко отправил заболевших медиков в отпуск.

Военные медики ВСУ совершили разбойное нападение

Спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что в расположении 30-й механизированной бригады ВСУ зафиксировано совершение противозаконных действий военными медиками. Служащих медицинских рот командование силовой операции собирало для проведения занятий по служебной подготовке, проводимых на базе 57-й бригады ВСУ. Отбыв положенную командировку, медики не спешили возвращаться в часть, а решили отметить окончание занятий масштабной гулянкой.

Поехав за добавкой, шесть военнослужащих ограбили супермаркет «Брусничка», заполнив свой автомобиль продуктами, спиртным и деньгами из кассы магазина. После этого грабители зашли в чужой частный дом и избили хозяина за то, что он хранил фотографии и награды своего отца — ветерана Великой Отечественной войны. Над сыном ветерана издевались в течение четырех часов. В чужом доме продолжилось распитие спиртных напитков, и когда пьяные медики уснули, пострадавший хозяин позвонил в полицию. Грабителей задержали на месте преступления.