Спасенных медвежат привезли в Хабаровский центр реабилитации. ФАН-ТВ

Спасенных под Ханты-Мансийском бурых медвежат привезли в центр реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае. Операцию организовали участники челябинского фонда зоозащиты «Спаси меня».

Маленькие хищники, два брата и сестра, стойко перенесли тяготы перевозки. В пути они были больше суток: сначала ехали на автомобиле, потом летели на самолете.

«Медведи долетели очень хорошо, никто не пострадал, никто не открыл контейнер. Я переживал, что у них могут быть острые когти. Они очень активные, силы появились. Живые, здоровые они долетели», — рассказал руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян.

В центре реабилитации «Утес» животные проведут около года: два-три месяца в «яслях», затем — в условиях, приближенных к естественным, после чего их выпустят в дикую природу. Малышам уже дали имена: Максимус, Минимус и Медея.

Истощенных двухмесячных хищников обнаружили в лесах под Ханты-Мансийском в конце марта. Предполагается, что мама малышей могла пострадать от рук браконьеров.