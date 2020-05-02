Киев, 2 мая. Украинский футбольный клуб «Карпаты» вынес дисциплинарное предупреждение своему игроку Алексею Хахлеву за снимок со знаменем Ленина в руках.

Футболист опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он запечатлен со своей бабушкой, которую он решил поздравить с днем рождения. Спортсмен и его бабушка держали в руках красное знамя, на котором запечатлен Владимир Ильич Ленин.

«С днем рождения, главный командир», — подписал Хахлев снимок.

Руководство футбольного клуба назвало неприемлемыми подобные снимки, отметив, что своими действиями спортсмен якобы «оскорбил большое количество украинцев». Руководство «Карпат» вынесло выговор Хахлеву. В конечном итоге, спортсмену пришлось принести публичные извинения.

«Бывают шутки уместные и неуместные. Мое последнее размещенное фото именно из разряда неуместных шуток. Прошу прощения у всех, кого этим оскорбил», — заявил футболист.

Напомним, с 2015 года на Украине действует «закон о декоммунизации», который запрещает советскую символику. При этом за годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, которое считает, что «Советский Союз является «главным виновником» нынешних проблем Киева. Данная идеология позволят украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации». Стоит отметить, что западные страны принимали активное участие в формировании подобных сил на Украине.

В настоящее время на Украине полным ходом идут «культурные чистки» и героизация нацизма. Украинские власти считают, что лучший способ заставить граждан поверить в свою «исключительность» — это превращение страны в лагерь фашистов.