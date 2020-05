Солдаты США убивают мирных жителей, чтобы продолжить оккупацию нефтяных полей Сирии

Убийства мирных жителей, кража и контрабанда нефти и притеснение местного населения подконтрольными боевиками — почему присутствие военнослужащих США на северо-востоке Сирии превратилось в оккупацию, Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Владимир Фитин.

Преступление военнослужащих США

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что военнослужащие Международной коалиции во главе с США, застрелили мирного жителя на востоке провинции Дейр-эз-Зор за то, что тот съехал с автомобильной трассы на своей машине недалеко от нефтяного месторождения «Табия», также известного как «Коноко».

Согласно имеющимся данным, мирного жителя убили прямо за рулем его автомобиля, хотя тот просто двигался без каких-либо подозрений. Позже появились данные, что застреленным был Ясир Мохаммед Аслан, которого выстрелом в голову убил американский снайпер с позиций военной базы, расположенной недалеко от общественной дороги.

الرقة :



الجيش الامريكي

المدني "ياسر محمد أصلان" نتيجة استهدافه بطلقة في الرأس من قبل قناص تابع للقوات الأمريكية أثناء مروره على الطريق العام قرب حقل كونيكو النفطي. pic.twitter.com/8PDPBPpX1Z — Thamer Al-johmani (@JohmaniThamer) May 2, 2020

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, может ли привести убийство мирного жителя к каким-то последствиям для американского военного контингента.

Последствия убийства

Как заметил собеседник ФАН, необходимо понимать, что тут многое зависит не только от самого поступка американцев, но и то, кем был этот мирный гражданин.

«Традиционно там проживают арабские племена, и, если он представитель одного из таких сообществ, тогда это может в очередной раз повлиять на отношение к американцам», — говорит эксперт.

Важно также заметить, что в последние месяцы на северо-востоке Сирии участились случаи нападения неизвестных вооруженных лиц на патрули военнослужащих США и подконтрольных им курдских боевиков из «Сирийских демократических сил» (SDF).

Так, 27 апреля этого года стало известно о нападении неизвестных на американский бронеавтомобиль Hummvee, который двигался от зоны нефтяного месторождения «Аль-Омар» в район месторождения «Ат-Танак». Находившиеся в бронемашине солдаты США пропали без вести. Хотя американское вооруженное командование назвало информацию «фейком», это лишь подтверждает прецедент.

Дело в том, что ранее в апреле офицер ВС США и двое боевиков курдских из SDF были убиты при внезапном нападении недалеко от населенного пункта Ас-Сур в провинции Дейр-эз-Зор. А до этого американский военнослужащий погиб, когда бронемобиль их отряда был подбит ракетой ПТУР.

Two US occupation troops go missing in #DeirEzzor after gunmen attack their vehicle,



Huge Respect to the those Real Syrians that resisting for illegal occupation in our land!



????????#SyrianVictory2020????????✌️ #SyrianArabRepublic #TheResistance pic.twitter.com/hq1JbQInBk — RealSyria Official???????? (@realsyriaa) April 28, 2020

Как замечает Владимир Фитин, учитывая далеко не мирный режим в этом регионе Сирии, американские войска постоянно на взводе и это далеко не первый конфликтный случай, поскольку мы говорим о ситуации, когда оккупирующие войска занимают часть территории суверенной страны.

«Не исключено, что высшее руководство дало военнослужащим приказ стрелять по всем, кто не выполняет их требования, не останавливается, например», — считает эксперт.

Кровавые деньги

Обычно в подобных преступлениях фигурируют курдские боевики из «Сирийских демократических сил» (SDF), тесно связанные с США и выполняющие их указания по контролю территорий на северо-востоке Сирии. Как замечает Владимир Фитин, сами военнослужащие США редко делают кровавую работу, предпочитая сидеть на базах и контролировать основные нефтяные районы.

«Американцы удерживают контроль над сирийской нефтью в самых богатых природными ресурсами районами, не давая сирийскому правительству возможность использовать нефть для восстановления страны», — считает эксперт.

Однако не следует забывать, что на северо-востоке Сирии происходит своеобразная борьба за влияние между двумя «союзниками» по НАТО — Анкарой и Вашингтоном. Довольно часто происходят стычки между протурецкими вооруженными группировками и даже военнослужащими Турции, а также боевиками «Сирийских демократических сил», которых финансируют и снабжают американцы.

Оправдания своих преступлений

Борьба с терроризмом в том или ином регионе уже стала основной механикой для оккупации территорий американскими военными. По словам Владимира Фитина, объявляемые американцами рейды против террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ), стали некой «иконкой, которая висит на стене, чтобы объяснить, что американцы хотят в эту церковь».

The Syrian Democratic Forces: Our Special Units, an air cover by the International Alliance, arrest an #ISIS cell in Hajin, east of Deir Ezzor.#Syria pic.twitter.com/8qGxdlFg0d — Seydo Îbo (@seydoibo) May 1, 2020

«На самом деле сейчас «Исламское государство» затаилось и лишь изредка проводит малочисленные вылазки в пустынных районах. Поэтому борьба с ним со стороны американцев больше похожа на фальшь. Главная же задача американцев, кроме декларации борьбы с радикальными джихадистами, контроль основных ресурсов сирийского народа. Контрабанду нефти прикрывают курдские боевики SDF, а американцы благополучно их патронируют», — говорит собеседник ФАН.

Тут важно заметить, что доход от продажи краденой нефти для американского правительства весьма существенен. Согласно данным Минобороны РФ, контрабанда сирийской нефти в начале 2020 года приносила США около 30 миллионов долларов каждый месяц. Часть этих средств прямо шла для подкупа главарей вооруженных формирований курдских боевиков, другая часть оседала в виде помощи бандгруппам SDF, а некоторый доход уходит в американскую казну.

Отпор американскому присутствию

По мнению Владимира Фитина, подобные стычки и убийства мирных жителей предотвратить невозможно, пока оккупационные войска США находятся на сирийской территории.

«Конфликтные ситуации всегда будут. А выгнать же американских военнослужащих в реальности можно лишь только силой. Президент США Дональд Трамп конечно неоднократно заявлял, что нужно сокращать американских Вооруженных сил на Ближнем Востоке, поскольку никакой отдачи от вложенных средств Штаты не получают. Но декларации это одно, а вот реального вывода контингента ни с одной ближневосточной страны так и не было замечено», — заключил эксперт Российского института стратегических исследований.

1 Организация запрещена на территории РФ.