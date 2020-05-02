В Одессе почтили память погибших в Доме Профсоюзов. ФАН-ТВ

Сотни одесситов возложили цветы к импровизированному мемориалу у стен Дома профсоюзов, где шесть лет назад произошло столкновение между сторонниками и противниками Майдана.

Площадь перед зданием оцепили, чтобы возложить цветы, нужно было пройти проверку металлодетектором. Поток людей контролировали полицейские.

Напомним, 2 мая 2014 года столкновения в Одессе привели к тому, что проукраинские активисты и националисты сначала разгромили лагерь сторонников Антимайдана на Куликовом поле, а затем загнали людей в здание Дома Профсоюзов, где те пытались спрятаться, и подожгли его. Погибли 48 человек, более 200 пострадали.