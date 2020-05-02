Эпидемиолог рассказал, как остановить пандемию коронавируса

Москва, 2 мая. Эпидемиолог Александр Гинцбург рассказал, что нужно для сдерживания и даже остановки охватившей мир пандемии коронавируса нового типа.

Директор Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи считает, что для победы над инфекцией необходимо повысить выявляемость и расширить охват тестирования.

Специалист обратил внимание, что власти России уже приняли решение развивать систему диагностики в этом направлении.

«Благодаря тому, что количество определения тестов увеличено и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, естественно, выявляемость бессимптомных носителей возросла», — цитирует Гинцбурга РЕН ТВ.

По его словам, при раннем выявлении инфицированных удается быстрее изолировать носителей вируса и ограничить круг их контактов.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая рассказали о произошедшей в стране вспышке пневмонии неизвестного характера. Впоследствии удалось определить, что речь идет о новом вирусе SARS-CoV-2. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже почти все страны мира.

По последним данным, заразились более трех миллионов человек, число летальных случаев превысило отметку в 200 тысяч. В Китае подозревают, что вирус имеет искусственное происхождение. В своих доводах они основываются на статью в научном журнале Nature Medicine, появившуюся в 2015 году. В материале американские ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.