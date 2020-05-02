«Новая» пытается использовать протест студентов-медиков для усиления паники из-за COVID-19

Москва, 2 мая. «Новая газета» в свойственной либеральным СМИ манере попыталась использовать протест российских студентов-медиков против практики в больницах с пациентами с COVID-19 для усиления паники из-за инфекции.

Студенческое издание DOXA совместно с «Новой» опубликовало материал, посвященный учащимся старших курсов медицинских вузов, которые отказываются практиковаться в условиях коронавируса. Текст вышел под громким заголовком: «Нам по 20 лет, и мы не давали клятву, не готовы умирать».

Очевидно, что таким образом авторы добивались панических настроений среди студентов на фоне пандемии.

Как отмечает агентство «Народные Новости», в публикации приводятся примеры заявлений некоторых учащихся, но при этом не уточняются их имена и фамилии. Общий посыл высказываний негодующих будущих медиков заключается в том, что им должны дать право выбора, поскольку они «не пушечное мясо».

Вместе с тем DOXA и «Новая» публикуют справедливые слова одного из преподавателей Уральского государственного медицинского университета, который трезво прокомментировал студенческий протест. Однако его личность либеральные издания предпочли не разглашать.

«А тогда вообще какой смысл дальше работать по профессии?! Это уже называется профнепригодность», — приводится в тексте высказывание преподавателя.

Не стали указанные СМИ писать и том, что в стране есть ответственные студенты, которые понимают степень ответственности, лежащей сегодня на медработниках, и готовы предоставить свою помощь, чтобы в будущем стать профессиональными врачами.

Таким образом, либеральные средства массовой информации в очередной раз показали, что готовы использовать любой повод для нагнетания обстановки в стране.