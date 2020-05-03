Дайджест важных новостей Турции за неделю: 27 апреля – 2 мая 2020 года

Эрдоган признался Трампу в беспомощности, турки недовольны президентской системой правления, резервы ЦБ уменьшились на треть, власти задержали 402 человека за сообщения о коронавирусе в соцсетях, Турция стала диктатурой, доверие к экономике упало, а доллар прошел отметку в 7 лир — автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Лишь 32% турок довольны президентской системой

Консалтинг стратегических исследований провел опрос в разных городах Турции на тему отношения граждан страны к системе президентского правления, к которой государство перешло три года назад. Согласно опросу, 32,3% респондентов ответили, что «довольны», в то время как 47,8% сказали, что «недовольны» новой системой. Еще 19,9% опрошенных заявили, что у них нет предпочтений на этот счет.

Сам опрос был проведен в 26 регионах Турции, в общей сложности в нём приняли участие 1518 граждан.

В Турции 402 человека задержаны за сообщения о коронавирусной инфекции

Власти Турции рассказали, что с середины марта задержали 402 человека за распространение сообщений в социальных сетях, которые были расценены как провокационные. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Турции.

Власть борется не с эпидемией, а со своим народом

Сопредседатель Партии демократии народов Первин Булдан прокомментировала ситуацию с цензурой в Интернете, заявив, что власти Турции пытаются таким образом заставить замолчать настроенных критически комментаторов в социальных сетях.

«Цель властей заключается не в борьбе с эпидемией, а в борьбе со своим народом», — сказала Булдан.

По словам политика, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) на социальные нужды граждан отвечает авторитарным давлением.

«Во время эпидемии раскрылось их истинное лицо. Дискриминационный, авторитарный порядок власти, который заботится только о своих интересах и интересах своих сторонников, так же опасен для общественной жизни, как и эпидемия», — добавила она.

Булдан также напомнила о том, что власти страны запретили мэриям Стамбула, Анкары и другим местным органам власти проводить кампании по помощи малоимущим гражданам во время карантина, заблокировав их счета.

Власти Турции не могут вернуть долговые обязательства на сумму $72 млрд

Руководство Турции несколько раз реструктурировало задолженности компаний, однако многие турецкие предприятия не могут выплатить налоги государству. Общая сумма долга, которое государство не может получить, включая налоги в виде 31 миллиарда долларов, достигла уже 72 миллиардов.

Турцию впервые классифицировали как «диктатуру»

Немецкий фонд Bertelsmann Stiftung в недавней публикации заявил, что Турция больше не может быть классифицирована как демократия и описал ее как «де-факто диктатура».

Индекс трансформации Bertelsmann Stiftung (BTI) показал, что качество демократии, рыночной экономики и управления в Турции упали до самого низкого уровня в шестой раз подряд. Из 137 стран в рейтинге, согласно классификации BTI, 74 страны были признаны как демократические и 63-как автократии. Турция вошла в число автократий.

«После победы Реджепа Тайипа Эрдогана на внеочередных президентских выборах в июне 2018 года в турецкой политике началась новая эра. Парламентская система была заменена новой президентской системой, характеризующейся чрезмерно сильным президентом. Эта фактическая диктатура имела последствия для турецкой демократии и внешней политики. Во-первых, новый режим ускорил авторитарный дрейф Турции. Основные свободы, верховенство закона и гражданские свободы в настоящее время подорваны, и Турция больше не может быть классифицирована как демократическая страна. Сокращение пространства для инакомыслящих голосов и все более репрессивная политика правительства привели к более глубокой поляризации турецкого общества, которое уже было разделено по этническим, религиозным и идеологическим признакам», — говорится в пояснительной записке фонда.

Начиная с 2004 года, BTI каждые два года проводит анализ и оценку качества демократии, рыночной экономики и управления в 137 развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Индекс доверия к экономике в Турции достиг рекордного минимума

Статистическое управление Турции (TUIK) обнародовало данные индекса доверия к экономике за апрель. Согласно этой информации, доверие в марте составляло 91,8 балла, но уже в апреле индекс снизился на 44,1% и составил 51,3 балла. Снижение было вызвано уменьшением индексов доверия потребителей, реального сектора (обрабатывающей промышленности), услуг, розничной торговли и строительной отрасли.

Предыдущий минимум составил 61,2 балла в ноябре 2008 года. Максимальное доверие к экономике достигло знания в 114,8 балла в январе 2011 года.

Центробанк Турции снизил прогноз инфляции до 7,4%

Глава Центрального банка Турции Мурат Уйсал отметил, что инфляционные ожидания на конец года, которые составляли 8,2%, снизились до показателя 7,4%.

Мурат Уйсал рассказал, что ЦБ пересмотрел прогноз инфляции на конец года и решил снизить свои ожидания. От также отметил, что инфляция на конец 2021 года предполагается на уровне 5,4%.

Резервы ЦБ в условиях эпидемии уменьшились на треть

Усилия по удержанию доллара на уровне 7 лир сократили резервы Центрального банка.

Как пишет агентство Bloomberg, валютные резервы Турции в начале года составляли 41,1 млрд долларов, однако уже к середине апреля резервы снизились до 25,9 млрд.

Признание Эрдогана Трампу в беспомощности

Турция в начале недели направила союзнику по НАТО груз со средствами индивидуальной защиты на самолёте турецких Вооруженных сил. Вместе с медицинской гумпомощью, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо коллеге Дональду Трампу, в котором выразил надежду, что Конгресс США оценит помощь в столь сложные дни и изменит свое отношении к Анкаре.

По мнению турецкого политолога Эргюна Бабахана, то, что турецкий президент осознает какое реальное отношение к нему питает Конгресс — позитивное событие, но этого мало.

«Надеяться на то, что самолет с медицинскими масками может оставить позади все возникшие проблемы между странами, показатель абсолютной беспомощность», — написал он.

Турция, у которой возникли проблемы с валютой, ведет переговоры с ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС) США в конце марта запустила кредитную линию для 14 центральных банков по всему миру в попытке закачать доллары в рамках беспрецедентных усилий по ослаблению нагрузки на мировую финансовую систему, которая была вызвана пандемией коронавируса. Однако Турция не была включена в этот список.

Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд признал, что Турция общается с ФРС США на эту тему, однако добавил, что решение не включать Турцию в список поддержки ФРС — не было политическим.

Как пишет издание Financial Times, Турция, которая имеет большие потребности в иностранном финансировании и низкие валютные резервы, провела переговоры с центральными банками Большой двадцатки в попытке найти средства, необходимые для поддержания своей экономики. Издание со ссылкой на свои источники также утверждает, что у Турции нет шансов получить поддержку ФРС.

Доллар возобновил рост и превысил отметку в 7 лир

На протяжении двух недель лира держалась на уровне 6,94-6,99 за 1 доллар. Несмотря на все старания руководства Турции по удержанию роста иностранной валюты, 1 мая турецкая лира вновь начала падать и на конец дня доллар стоил уже 7,04 турецких лир.

Турция и Россия на этой неделе провели два совместных патрулирования по трассе М-4 в Идлибе

Турция и Россия на этой неделе провели два совместных патрулирования по трассе М-4 «Латакия – Алеппо» в сирийской провинции Идлиб.

Ассоциации журналистов Турции потребовала освобождения журналистов из тюрем

Перед Всемирным днем свободы печати, представители Ассоциации журналистов Турции призвали турецкое руководство освободить журналистов, находящихся в заключении.

«Журналисты продолжат просвещать общественность, даже если им придётся поплатиться за это», — говорится в заявлении ассоциации.

По данным ассоциации, в тюрьмах Турции на данным момент находится 85 журналистов. Недавно к ним присоединились сразу шесть коллег: Барыш Теркоглу, Хюлья Кылынч, Барыш Пехливан (все — OdaTV), Ферхат Челик, Айдын Кесер (оба — Yeni Yaşam) и Мурат Агырель (Yeniçağ). Они были задержаны в начале марта за публикацию информации о том, что в провинции Маниса был похоронен погибший в Ливии сотрудник Национальной разведывательной организации MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Синад Дж. (27 лет).